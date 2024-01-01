Супруги говорят, что этот период был насыщен испытаниями.

Завершается еще один год полномасштабной войны в Украине. Каждый украинец изменился, отношения многих пар тоже подверглись трансформациям. Не исключением являются Владимир и Елена Зеленские.

Внешние изменения пары

Ранее Владимир Зеленский часто улыбался и носил официальную одежду. За годы войны его улыбка сменилась на постоянную печаль и боль, а деловой стиль остался в шкафу. Вместо этого сейчас президент выбирает худи или футболки цвета хаки с патриотическими символами или надписями.

Видео дня

Конечно, и лицо мужчины стало другим. Борода и еще более глубокие морщины на всех фото и видео. В сети постоянно обсуждают, что он значительно постарел.

А в недавнем интервью для ВВС Елена Зеленская тоже рассказала о внешних трансформациях любимого:

"Человек не молодеет, он устает, это физически видно. Но Владимир имеет силы выдерживать и дальше, к счастью".

Впоследствии сам Владимир Александрович признавался, что наблюдает ухудшение зрения и уже носит очки. Этот год, как и предыдущий, был тяжелым и не давал хоть на мгновение расслабиться и отдохнуть. Поэтому напряжение и усталость – это его постоянные спутники.

Что касается Елены, то ее лицо тоже другое. Женщина стала реже улыбаться, в своих эмоциях и костюмах она сдержанная и серьезная.

Зеленская постоянно занимается благотворительностью, ездит на официальные мероприятия, выступает на конгрессах, которые посвящены помощи Украины. А в этом году она вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

Изменение в отношениях Зеленских

Известная пара рассказывала, что их любовь проходит серьезное испытание войной. Сейчас они довольно редко видятся. Но супруги все же стараются сохранять позитив, поэтому даже в одном совместном интервью журналистке CNN, Зеленский в шутку рассказал, что жена не готовит ему завтраков, потому что сейчас они живут отдельно. Елена тогда удивленно посмотрела на мужа. Эта же реакция стала мемом в сети и повеселила украинцев.

Впоследствии Елена тоже рассказала подробности их супружеской жизни сейчас.

"Мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно. К счастью, мы все знаем, за что мы боремся, за что он борется, почему мы не можем быть вместе", - сказала первая леди немецкому каналу ZDF.

Она не обвиняет любимого ни в чем и добавляет, что их дети тоже все понимают и не обижаются на папу. Несмотря на все переживания и расстояние, женщина верит, что их любовь может преодолеть все. Главное, чтобы наконец наступил мир и долгожданная победа.

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