Ведущего критикуют за то, что он уже неоднократно "светился" на частных мероприятиях, которые проводились не в Украине.

Скандальный ведущий Владимир Остапчук продолжает получать хейт за корпоративы, которые он проводит за границей. Одним из первых его начал критиковать блогер Богдан Беспалов, а теперь его "забросала камнями" ведущая украинского радио "Люкс ФМ" Наталья Тур.

Она не скрывала, что ее очень возмущает информация о "гастролях" Остапчука. Ведущая вспомнила, как недавно ведущего заметили на свадьбе в Хорватии, хотя он говорил, что поехал туда ради благотворительности.

"Эта тема очень эмоциональна для меня. Потому что я вообще не понимаю, почему Остапчуку можно выезжать за границу и зарабатывать деньги, а моему, например, соседу, у которого трое детей и он всю свою жизнь ездил на заработки, нельзя. Это очень несправедливо", - заявила Тур в новом выпуске шоу "ТОП 10" на YouTube.

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Ведущая отметила, что Остапчук "плюет" на мораль. По словам Тур, у него есть возможность проводить корпоративы в Украине, но шоумени, видимо, мало денег.

"И это уже не первый случай, когда Владимир выезжает пополнять свои карманы. По отношению к обществу это как-то очень некрасиво. Я уверена, что Остапчуку хватает корпоративов и в Украине, но ведь есть вот это желание заработать еще больше. И плевать при этом на моральную сторону таких поступков!" - добавила она.

Скандал вокруг Остапчука - с чего все началось

Напомним, недавно Богдан Беспалов поделился роликом, на котором шоумен Остапчук проводил церемонию бракосочетания в Хорватии. Блогер отмечал, что ведущий поехал зарабатывать деньги на проведении праздников под видом благотворительности.

Кроме этого, впоследствии появилась информация о том, что Остапчук может "наживаться" на войне не только так. Ведущий якобы придумал хитрую схему.

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