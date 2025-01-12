Актер ответил, удалось ли ему договориться с потерпевшим.

Народный артист Украины Остап Ступка, который в 2023 году устроил "пьяное" ДТП с пострадавшими, рассказал, завершилось ли оно. Актер театра и кино поделился, как сейчас передвигается по городу после запрета управлять автомобилем.

Как известно, 4 апреля позапрошлого года сын легендарного актера Богдана Ступки в нетрезвом состоянии совершил аварию в центре Киева. Ехав по городу, виновник ДТП врезался в авто, которое стало на остановке и в котором находился мужчина. В результате ДТП водитель получил многочисленные ранения, а Ступку приговорили к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на восемь лет.

В интервью для OBOZ.UA Остап Богданович поделился, что ему удалось решить недоразумение с пострадавшим. По его словам, они договорились обо всем мирным путем. Также артист добавил, что та авария в один момент кардинально изменила его жизнь и, конечно, он переживал непростой период.

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"С пострадавшим мы все неурядицы решили - я за мирный путь. По поводу самой ситуации... Тяжелое событие. Но, как говорится, все мы под Богом ходим, понимаете? И у каждого может так измениться жизнь - буквально за одну секунду", - рассказал Ступка.

Сейчас актеру запрещено садиться за руль. Поэтому пока он передвигается по городу на такси и даже шутит, что у него уже "роман" с перевозчиками. Знаменитость отметил, что подал апелляцию в суд, чтобы сократить срок запрета на вождение автомобиля.

"У меня роман с таксистами. Когда сажусь в машину, бывает, узнают, конечно. Есть уже знакомые ребята, с которыми договариваюсь: нужно поездить по городу по делам, они меня возят. Мы хорошо общаемся. По вождению, конечно, скучаю - я за рулем очень давно. Недавно мы подали апелляцию, чтобы хоть немного сократить срок запрета, сейчас она рассматривается", - поделился актер.

Напомним, ранее 58-летний Остап Ступка ответил, почему развелся с младшей на 20 лет экс-супругой. Пара была вместе почти 10 лет, но не смогла сохранить свой брак. Одной из причины развода стала трагедия в семье женщины.

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