Владимир Дантес віступил в очень сексуальном образе.

Украинский артист Владимир Дантес выступает в звездной команде на шоу "Маскарад". Так, в четвертом выпуске он перевоплотился в певицу Тину Кароль.

На сцену Дантес вышел в облегающем комбинезоне из клипа Кароль на песню "Скандал" и исполнил эту песню, которая вошла в последний альбом звезды "Красиво".

Поклонники отметили всю сексуальность, пластику, грацию и невероятное чувство юмора Дантеса.

"Я насмеялась, аж охрипла, спасибо за настроение", "Дантес - красотка", "Дантес - актерище и талант", "Такая секси чика", "Остановите этот беспредел кайфа", "Только ради выступления Дантеса можно прослушать одну песню Кароль", "Это разрыв", "Какая грация", - пишут поклонники.

Читайте также"Мы так давно вместе": Леся Никитюк публично призналась в любви ПритулеНапомним, ранее Владимир Дантес рассказал, почему у них с Надей Дорофеевой до сих пор нет детей.

Кто такой Владимир Дантес

Владимир Дантес - украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году.

В сентябре 2018 года дебютировал со своим авторским видеоблогом под названием "Муж Нади Дорофеевой". В 2020 году участвовал в шоу "Маскарад" на 1+1 в образе Стрекозы.

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Автор: Диана Могилевич