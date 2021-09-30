Артист признался, что его раздражают вопросы о детях.

Украинский артист Владимир Дантес на YouTube-канале BonsTV рассказал, что его бесит, когда знакомые и подписчики в Instagram спрашивают, когда у них с Надей Дорофеевой появятся дети.

По словам артиста, большинство людей интересуются не их личным счастье, а тем, кто у них может родиться.

"Большинство людей, которые задают этот вопрос, они же не интересуются нашим счастьем, им же просто интересно, кто же у нас получится: мальчик, девочка, единорог", – сказал Дантес.

Также он добавил, что после новости о беременности Нади пользователи сети могут начать отписываться от них.

Читайте также"Начинает ехать крыша": солистка KAZKA сказала, какая пара победит в шоу "Танцы со звездами""У нас почему до сих пор нет детей? Потому что нет ни одного запроса на рекламу детской продукции. Нет предоплаты – нет зачатия", – пошутил Дантес.

Кроме того, артист выразил свое недовольство и тем, что только к их паре пристали с этим вопросом. К примеру он привел Потапа и Настю Каменских, которых этим вопросом никто не достает.

"Я не понимаю, почему к нам все пристали с Надей? Почему-то от Потапа с Настей ничего не ждут. "Потопята" на*уй никому не нужны", – добавил Дантес.

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Автор: Диана Могилевич