Звезде боевиков давали ужасные прогнозы, но он решил бороться с онкологией.

Известный голливудский актер Дольф Лундгрен рассказал о том, что уже 8 лет он борется с онкологией. Звезда "Рокки", "Неудержимых" и "Крида" тайно лечился и перенес несколько операций.

Впервые у него обнаружили раковую опухоль на почке в 2015 году. Тогда же ее удалили. Затем Лундгрен проходил обследования каждые шесть месяцев. В течение пяти лет все было в норме. Однако в 2020 году ему сделали МРТ, врачи обнаружили шесть новых опухолей.

Одна из них была очень большой, ее было невозможно удалять. Поэтому актеру пришлось пройти системную терапию. В 2021 году у Лундгрена нашли новые опухоли, в тот момент он как раз готовился к съемкам в "Аквамене" и продолжении фильма "Неудержимые".

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В интеревью журналисту Грэму Бенсингеру Лундгрен рассказал, что доктор давал ему очень неутешительный прогноз. Тогда он думал, что ему осталось жить всего два или три года, а то и меньше. Доктор советовал актеру взять перерыв и отказаться от съемок, проводить больше времени с семьей.

Однако Лундгрен решил обратиться к другому врачу и начал новое лечение. За три месяца его опухоли уменьшились на 30%. К 2022 году лечение окончательно показало свою эффективность. Опухоли уменьшились почти на 90%. Теперь он занимается удалением рубцов. Врачи прогнозируют, что после их удаления опухоли больше не появятся и актер окончательно победит рак.

Чем известен Дольф Лундгрен

Голливудскому актеру 65 лет. Он снялся во многих известных фильмах, таких как четвертая часть "Рокки", "Универсальный солдат", "Неудержимые". Также Лундгрен режиссирует киноленты. Он работал над фильмами "Защитник", "Механик", "Миссионер".

Актер явлется звездой не только в кинематографе. Он известен в мире бодибилдинга, является мастером боевых искусств. У Лундгрена довольна насыщенная личная жизнь, он встречался с моделями, был дважды женат. У него есть двое детей. Несколько лет назад актер закрутил роман с молодой моделью Эммой Крокдал, которая является ровесницей его дочери. В 2020 году Лундгрен на ней женился.

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