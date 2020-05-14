Сын обладательницы "Оскара" Мелиссы Этеридж умер от передозировки наркотиков

Парень скончался в возрасте 21 года.

Известная американская рок-певица, обладательница премий "Оскар" и "Грэмми" Мелисса Этеридж сообщила о смерти сына.

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Печальным известием певица поделилась в своем Twitter.

"Сегодня я присоединяюсь к сотням тысяч семей, которые потеряли близких из-за опиоидной зависимости. Бекетт, которому был всего 21 год, пытался победить зависимость, но сдался. Все, кто любил его, его семья и друзья, будут по нему скучать", – написала Этеридж.

Ранее УНИАН сообщал, что группа Queen запустит трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри. Концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале группы 15 мая в 21:00 по киевскому времени.