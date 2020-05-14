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Сын обладательницы "Оскара" Мелиссы Этеридж умер от передозировки наркотиков

15:25, 14 мая 2020
Звезды
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Мелисса Этеридж потеряла сіна / Фото: Википедия

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Печальным известием певица поделилась в своем Twitter.

"Сегодня я присоединяюсь к сотням тысяч семей, которые потеряли близких из-за опиоидной зависимости. Бекетт, которому был всего 21 год, пытался победить зависимость, но сдался. Все, кто любил его, его семья и друзья, будут по нему скучать", – написала Этеридж.

Фото: скриншот

Ранее УНИАН сообщал, что группа Queen запустит трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри. Концерт будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале группы 15 мая в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: #Оскар#певица