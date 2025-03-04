77-летний Шуфутинский женился на младшей на 30 лет возлюбленной

В сети "всплыла" информация о российском артисте Михаиле Шуфутинском и о том, что женился в 77 лет. Как выяснилось позже, это действительно так, но общественность долго об этом не знала, так как свадьба была тайной.
О новом статусе Шуфутинского и его возлюбленной стало известно после того, как на одном из светских мероприятий журналисты заметили у них обручальные кольца.
"Это бриллианты. Кольца делали на заказ", - сказал Шуфутинский.
Однако он не стал делиться подробностями и рассказывать о том, где состоялась свадьба. По его словам, он не любит обсуждать свою личную жизнь.
"Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы", - добавил он.
Стоит отметить, что Шуфутинский уже несколько лет состоит в отношениях с 47-летней Светланой, которая была участницей его шоу-балета. Они стали более близки в 2015 году, когда Михаил стал вдовцом. Брак со Светланой для него второй, а она воспитывает дочь от предыдущих отношений.
Напомним, ранее сын Михаила Шуфутинского отрекся от него из-за того, что певец поддерживает войну в Украине.