77-летний Шуфутинский женился на младшей на 30 лет возлюбленной

Их свадьба была тайной.

В сети "всплыла" информация о российском артисте Михаиле Шуфутинском и о том, что женился в 77 лет. Как выяснилось позже, это действительно так, но общественность долго об этом не знала, так как свадьба была тайной.

О новом статусе Шуфутинского и его возлюбленной стало известно после того, как на одном из светских мероприятий журналисты заметили у них обручальные кольца.

"Это бриллианты. Кольца делали на заказ", - сказал Шуфутинский.

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Однако он не стал делиться подробностями и рассказывать о том, где состоялась свадьба. По его словам, он не любит обсуждать свою личную жизнь.

"Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы", - добавил он.

Стоит отметить, что Шуфутинский уже несколько лет состоит в отношениях с 47-летней Светланой, которая была участницей его шоу-балета. Они стали более близки в 2015 году, когда Михаил стал вдовцом. Брак со Светланой для него второй, а она воспитывает дочь от предыдущих отношений.

Напомним, ранее сын Михаила Шуфутинского отрекся от него из-за того, что певец поддерживает войну в Украине.

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