Она рассказала, что пока останется в больнице.

Украинской певице Санте Димопулос сделали операцию. Ранее в своем Instagram она сообщала, что летит оперировать диастаз, который появился у нее после вторых родов.

Сегодня, 29 февраля, Санта вышла на связь с подписчиками и рассказала о своем самочувствии.

"Когда действие обезболивающих проходит, ощущения, конечно, еще те. После обеда хотят отправлять меня в отель, но я прилетела сама, поэтому продолжу больницу еще на сутки минимум. Встать с кровати самостоятельно пока не могу", - написала она, выложив фото из больницы.

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Также Санта отметила страну, в которой делала операцию. Это оказалась Швейцария.

Что известно о Санте Димопулос

Санта Димопулос - украинская певица и танцовщица. Была участницей женской группы "ВИА Гра".

Долгое время находилась в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой. У них есть общий 15-летний сын Даниэль. Затем Санта вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, с которым через год развелась.

В 2015 году сердце Димопулос покорил бизнесмен Игорь Кучеренко, за которого она вышла замуж. Через четыре года у них родилась дочь София. С начала полномасштабного российского вторжения Санта с семьей находится за границей.

Напомним, недавно стало известно, что боксера Вячеслава Узелкова прооперировали.

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