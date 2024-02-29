Мужчина опубликовал видео из больницы.

Украинскому боксеру Вячеславу Узелкову сделали операцию. Об этом мужчина написал у себя в Instagram, опубликовав видео из палаты.

Узелков поблагодарил врачей и отметил, что держится на позитиве.

"Операция позади. Спасибо врачам больницы Шалимова. Жизнь продолжается. Пару дней и в бой", - сообщил он.

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Какую именно ему делали операцию и как сейчас чувствует себя - Вячеслав не написал.

Что известно о состоянии здоровья Вячеслава Узелкова

Вячеслав Узелков был профессиональным боксером и провел 34 поединка. В 2012 году после одного из боев у него случился инсульт.

Недавно Узелков публиковал фото из больницы, где он лежит под капельницей. Мужчина долго интриговал, что именно с ним произошло, однако позже написал, что срочно поехал на скорой в Киев. Затем боксер поделился снимком на фоне больницы и написал о завершении спортивной карьеры. Также он отметил, что "профессиональный спорт - это инвалидность". Больше подробностей боксер не сообщал своим подписчикам.

Напомним, недавно стало известно, что певица Санта Димопулос готовиться к операции. Женщина хочет избавиться от последствий вторых родов на животе, из-за которых у нее появился диастаз.

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