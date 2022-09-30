Телеведущая пожелала им потерять голос, чтобы они не смогли выступить на концерте в поддержку Путина и войны в Украине.

Украинская телеведущая Катя Осадчая нелестно высказалась в адрес российских артистов, поддерживающих оккупацию городов Украины - Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

На своей странице в Instagram она показала банер, который оккупанты разместили у Кремля перед "праздничным" концертом в честь оккупации вышеупомянутых городов.

"Чем можно сюда влупить? Срочно! Ну и концерт тоже будет в честь кражи. Мое пожелание артистам: чтобы отсохли ноги выходить на сцену, ну и голос исчез навсегда", - подписала фото Осадчая. Видео дня

Также телеведущая пожелала Владимиру Путину и всем россиянам гореть в аду за то, что они сделали с Украиной.

"Украинцы в Запорожье и еще многих городах и селах Украины, которые даже не оккупированные, исходя из бумажки маразматика, уже живут в России. А чего только Запорожье? Чего не Киев сразу присоединить к болотам, или это следующим документом? Горите, твари, все и аду. Все", - добавила Осадчая.

Напомним, ранее Осадчая рассказала об ужасе каждой украинской мамы.

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