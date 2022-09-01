Телеведущая написала проникновенный пост, посвященный началу учебного года.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая ко Дню знаний сделала пост, в котором обратилась к родителям всего мира. Знаменитость попыталась объяснить, через что проходят украинцы, чтобы их дети смогли пойти в школу и получить образование.

"Вы просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, а еды на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей, могут разбирать именно столько времени. А еще фонарик, лекарства, сменную одежду, павербанк и везде вложить записки с контактами родителей. Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года", - поделилась Осадчая.

Відео дня:

Она просит родителей всего мира хотя бы попробовать представить себе эту картину, и прочувствовать эмоции украинских родителей, чьи дети, находясь в школе, спускаются в бомбоубежище, ведь объявлен риск прилета.

"Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте нас, не забывайте о войне", - обратилась телеведущая.

Напомним, телеведущая Катя Осадчая чувственно поздравила Юрия Горбунова с днем рождения.

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