Регина Тодоренко ждет пополнение в семье.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко, которая вот-вот во второй раз станет мамой, до сих пор молчит о войне в Украине. Вто время как ее родные страдают от бомбардировки Одессы, Регина переживает из-за санкций в России.

Такое поведение звезды разочаровало украинскую ведущую Катю Осадчую. Она в очередной раз попыталась достучаться до Тодоренко, но, кажется, это бесполезно.

Так, Осадчая пригласила беременную Регину рожать в бомбоубежище, так как сейчас это делают многие украинки из-за войны в стране, развязанной Россией.

"Не хотела затрагивать снова эту тему, но нет, напишу. Может когда-то лед сдвинется. От беременной Регины Тодоренко молчание еще болезненнее. Приглашаем рожать в бомбоубежище. Приезд организуем", – иронически написала Катя.

Напомним, кто из артистов молча поддерживает режим "фюрера" Путина.

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