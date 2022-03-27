Некоторые украинские знаменитости во весь голос кричат о войне в Украине, а кто-то предпочитает отмалчиваться.

24 февраля Россия развязала на территории Украины полномасштабную войну, которая длится уже больше месяца. Оккупанты подло бомбят не только военные части и наносят удары по инфраструктуре страны, но и обстреливают жилые дома, убивая мирных жителей.

Украинские военные защищают нашу страну на передовой, волонтеры помогают беженцам, а артисты воюют на информационном фронте. И если кто-то из звезд во весь голос кричит о войне в Украине, призывая остановить ее, кто-то предпочитает просто отмалчиваться.

"Культура вне политики", считают они? А может просто забыли, где родились и где начинали свою карьеру...

Ани Лорак

Певица Ани Лорак, которая активно выступает в России с 2014 года, до сих пор молчит о войне в родной Украине. То ли ей безразлична судьба ее страны, то ли она уже не относит себя к украинскому народу, то ли еще что-то. Вариантов много, итог один: молчаливая поддержка путинского режима.

Анна Седокова

Анна Седокова - любительница поговорить о женском счастье, любви, сексуальности. А как же счастье украинских матерей, чьих детей убивает российская армия? На этот вопрос Анна не ответила, да и вряд ли ответит. Хотя, возможно блокировка ее Instagram в Украине, повлекшая финансовые убытки, заставит ее вспомнить, на чьей земле она родилась.

Регина Тодоренко

Накануне вторжения Росси в Украине Регина Тодоренко намекнула на дружбу двух стран. Но разве друзья приходят с оружием? И этот вопрос останется без ответа, так как Регине, судя по всему, не до войны в Украине. Она переживает из-за санкций введенных против РФ, а то, что ее родители прячутся от бомбежек в Одессе - это ничего страшного, переживут.

Таисия Повалий

Еще одна певица Таисия Повалий молча поддерживает режим "фюрера" Путина. Впрочем, это уже и не странно. С 2014 года она гастролирует в России, несмотря на войну в родной Украине. К слову, в сентябре 2015 года в Верховную Раду Украины был внесён законопроект о лишении звания "Народный артист Украины" Таисии Повалий.

Наташа Королева

Ну, от Наташи Королевой мы такого не ожидали. Певица хоть и изредка, но публиковала фотографии, сделанные в Украине и даже пыталась намекнуть на то, что скучает по родному Киеву. Видимо, российская пропаганда так одурманила ей голову, что и она теперь молчит о войне в Украине. Или не хочет лишать заработка в России своего мужа, стриптизера Тарзана? Один из последних ее постов в Instagram был приурочен поздравлению мужчин с 23 февраля, больше ни слова.

Ёлка

Удивительно, что певица Ёлка, которая к тому же была судьей украинского шоу "Х-фактор", и вовсе удалила все свои публикации в социальных сетях. Разумеется, она также молчит о войне.

MARUV

И напоследок... MARUV... То, что артистка активно гастролирует в России и делает коллаборации с их артистами - это всем известно. Но ведь в Украине она также активно выступала и даже могла представлять нашу страну на "Евровидение". Причина ее молчания неизвестна. Будем надеяться, что в ближайшее время она таки даст комментарий по этому поводу.

Вас также могут заинтересовать новости: