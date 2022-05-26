Звёзды стали ведущими благотворительного вечера.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая выступили на благотворительном вечере, организованном в рамках Каннского кинофестиваля. Цель вечера - собрать средства для помощи украинским военным и беженцам. Также Юрий и Катя рассказали мировому сообществу правду о зверствах российских оккупантов и обстрелах мирных городов. Фотографии с вечера опубликовала Осадчая в своем Instagram-блоге.

"Цель благотворительного вечера – сбор средств на поддержку Украины и украинского кино! А также, еще раз рассказать европейским кино-элитам обо всех бесчинствах, совершенных рашистами в Украине! Важная работа сделана, пора возвращаться домой", - подчеркнул Юрий Горбунов.

Сообщается, что благодаря вечеру, получившему название "Stand With Ukraine", удалось собрать 50 тысяч евро (около 1,5 миллиона гривен) для помощи украинским кинематографистам, которые сейчас защищают Родину на фронте.

Екатерина Осадчая отметила, что со всех возможных ресурсов важно говорить о преступных поступках РФ.

"Франция среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко, ведь изначальная любовь французов к русской культуре сейчас проявляется в предоставлении слова русской пропаганде. Несмотря на все отказы россиянам в присутствии на нынешнем фестивале, для Серебренникова сделали исключение, а он на пресс-конференции заявил, что российские солдаты также нуждаются в сочувствии и поддержке, мир должен пожалеть убийц, насильников и мародеров.

Сейчас важно каждое интервью международной прессе, каждый разговор с представителями медиа, культуры и просто в быту. К сожалению, не все думают так, как мы, мы не должны допустить продвижения в Европе мнения о "не все так однозначно", которое наши враги пытаются посеять", - резюмировала Осадчая.

Напомним, Сергей Притула рассказал, куда вывез семью после полномасштабного вторжения РФ.

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