Волонтер и шоумен отвез супругу в безопасное место.

Телеведущий и волонтер Сергей Притула, который с первых дней после полномасштабного вторжения занимается активной помощью украинским военным, признался, где сейчас находится его семья.

В целях безопасности он вывез родных из столицы. Жена Притулы Екатерина заботится о детях. Об этом о рассказал в интервью "Украинской правде".

"Семья в Украине, но не в Киеве. Это запад страны. Я сказал жене, чтобы нашла для детей кружки, на которые они ходили в Киеве. Потому что это надолго", - рассказал Сергей. Точное местопребывание своих родных Притула не рассекретил в целях безопасности. Однако сообщил, что его супруга уже нашла работу в том месте, где она находится.

Напомним, за три месяца Сергей Притула собрал 700 миллионов на армию - это больше, чем за три года.

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