Артистка больше не будет давать концертов в стране-агрессоре.

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, выдала, что она уходит с большой сцены в РФ. Исполнительница больше не будет выступать на родине.

В своем последнем интервью пропагандистским СМИ артистка сообщила, что ее концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года был последним в России. Орбакайте планирует поехать на гастроли в США и Канаду. Там она анонсировала новое шоу "The Best".

У певицы были запланированы концерты в РФ, однако их отменили. Сейчас она не раскрывает причин такого своего решения и не ответила, вернется ли в Россию после американского тура.

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"Это был мой крайний концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", - заявила молчунья.

Позиция Орбакайте относительно войны - что известно

В начале полномасштабного вторжения Кристина опубликовала в своем Instagram пост, в котором призвала к так называемому миру, в частности, она написала: "Только мирного неба! Нет войне!". Однако впоследствии этот пост артистка удалила.

Затем стало известно, что Орбакайте публично поддержала оккупантов. Тогда певица подарила 50 билетов на свой концерт семьям военных, которые устроили геноцид украинского народа. В то же время она ни разу публично не высказывалась о войне, но продолжала жить и работать в РФ.

Ее мать - российская певица Алла Пугачева - не разделила молчаливую позицию дочери и уехала из страны-агрессора в Израиль. Примадонна открыто осудила путинский режим.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вспомнила Аллу Пугачеву и неожиданно призвала к "мирному небу".

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