Певица до сих пор публично не говорит о войне.

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, вспомнила о своей матери Алле Пугачевой и впервые заговорила о мире.

В частности, Орбакайте во время своего мини-тура в Израиле высказалась о "мирном небе" и своей маме, которая активно поддерживает украинцев и осудила действия диктатора. Со сцены Кристина решила процитировать слова легендарной родственницы и заговорила о человеческой злобе во всем мире.

"Вспоминается фраза, которую когда-то очень давно сказала женщина, которая пела, поет и будет петь. Я хочу, чтобы вся злость человеческая ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые здоровые дети", - заявила Кристина, после чего зрители поддержали ее аплодисментами.

Однако певица не конкрентизировала ничего и не осудила открыто кровавую политику Кремля.

Что известно о позиции Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте только в начале вторжения России в Украину в своем Instagram опубликовала сообщение с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Однако позже она его удалила и ничего больше не пишет на тему агрессии РФ.

Затем стало известно, что Орбакайте публично поддержала оккупантов. Тогда певица подарила 50 билетов на свой концерт семьям военных, которые устроили геноцид украинского народа.

Однако ее мама Алла Пугачева открыто осуждает полномасштабное вторжение в Украину. Еще в феврале 2022 года она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала в Израиль.

Напомним, ранее выступление Кристины Орбакайте вырезали из-за позиции ее матери Пугачевой.

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