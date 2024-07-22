Звезда находится на семейном отдыхе в Италии.

Известная российская певица Кристина Орбакайте показала, как проводит свой отдых в Европе. Исполнительница редко находится на территории РФ и больше путешествует по миру.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео и показала подписчикам, как она проводит совместное время с семьей в Италии. На видео семья предстала в спортивной одежде и имеет счастливый вид.

Реакция росСМИ не заставила долго ждать. Они написали, что Орбакайте никому не нужна и поэтому "бродит" по миру.

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"Не нужна ни России, ни США. После всех неудач певица решила сосредоточиться на семье?" - пишут росСМИ.

Известно, что артистка резко не реагирует на хейт со стороны российской аудитории. Звезда игнорирует любые нападки в свой адрес. Но однажды все же не выдержала и дала отпор.

"Тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил - хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я никогда не проваливаюсь. У меня уже такой иммунитет за эти годы ничего ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать моей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра", - ответила Орбакайте.

Что известно о позиции Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте - российская певица, актриса, заслуженная артистка России. Артистка молчит о войне в Украине. В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позже певица ее удалила и других комментариев Орбакайте на эту тему не было.

К слову, мать Орбакайте - Алла Пугачева - осуждает полномасштабное вторжение в Украину. Еще в феврале 2022 года она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль.

Галкин, в свою очередь, выступал на концертах, а часть заработанных денег передавал украинским беженцам. Более того, он неоднократно высмеивал путинский режим со сцены.

Напомним, Кристина Орбакайте публично поддержала оккупантов и их семьи. Певица подарила билеты на свой концерт семьям военных, которые устроили в Украине геноцид.

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