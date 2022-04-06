Блогерша обратилась к тем, кто до сих пор поддерживает РФ.

Украинская Instagram-блогерша Дарья Квиткова, которая была вынуждена покинуть свой дом под Киевом из-за войны, пообещала всем фанатам "русского мира" лично купить билеты в разбитые оккупантами Бучу, Ирпень и Мариуполь.

Об этом блогерша рассказала в своем Instagram-аккаунте.

"Я оплачу каждому билет в Бучу, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и в другие города Украины, где побывали ваши солдатики, чтобы вы лично поучаствовали в этой "постанове", чтобы лично ощутили запах, который теперь стоит на улицах, чтобы лично вывозили тела, над которыми издевалась ваша "доблестная армия", - сказала Даша.

Отметим, после того, как рядом с их домом под Киевом упал снаряд, Даша взяла сына и уехала на запад Украины. Она заявила, что принципиальная позиция ее семьи - не выезжать из страны, находиться на Родине и поддерживать свое государство.

Напомним, у ведущего "Орла и Решки" Беднякова умерла мама, она жила в Мариуполе.

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