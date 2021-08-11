Телеведущая часто демонстрирует свою фигуру в Instagram.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram-блоге пикантные снимки.

В кадре звезда позирует в розовом раздельном купальнике, который едва прикрывает ее грудь. Леся предстала в бассейне с видом на голубое море и отель. Стоит отметить, что у Никитюк стройная фигура, которую она собственно никогда и не скрывала.

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём", - подписала снимок телеведущая.

"Хочу доверять людям, как она своему купальнику", "Опасный купальник", "Та уже совсем разденься", "Ну, шикарная же", "Леся, ты красотка", "Богиня", - пишут фолловеры в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич