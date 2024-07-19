Третье появление принцессы может состояться совсем скоро.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая недавно заявила о своем диагнозе, может снова порадовать поклонников. Потомки королевской семьи планируют посетить дворец в Шотландии.

По словам британских таблоидов, они собираются посетить короля Чарльза и королеву Камиллу в следующем месяце.

Кенсингтонский дворец пока не раскрывает точные планы королевской семьи на летний период и где именно они будут проводить свой отдых, рассказывает Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

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Также источники, близкие к титулованной семье, сообщают, что Миддлтон вместе с мужем - принцем Уильямом и детьми собираются уединиться в своем убежище в Норфолке. Как известно, у принца Луи и принцессы Шарлотты начались летние каникулы.

Напомним, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сейчас проходит курс лечения от рака. Об этом она сообщила в официальном видеообращении, опубликованном в микроблоге X. Свое исчезновение она объяснила тем, что они с принцем нуждались во времени для того, чтобы поделиться новостью с детьми.

Однако впоследствии она начала появляться на публике, однако делает это крайне редко.

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