Артист заявил, что Екатерина Павленко еще ничего не сделала для украинской культуры.

Украинский артист Иво Бобул высказал свое мнение о певице, фронтвумен группы Go_A, которая в этом году на Евровидении заняла пятое место, Екатерине Павленко.

"Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", - сказал Бобул в программе ЖВЛ.

Интересно, что Иво "проехался" по Павленко после того, как она дала интервью Славе Демину, в котором рассказала, что однажды Бобул подошел к ней за кулисами и не очень лестно начал отзываться о ней.

Читайте такжеМаша Ефросинина проверила лайфхак и жестко травмировала лицо (фото)А виной тому ее высказывание о том, что в Украине не хватает артистов, за которыми бы следовала молодежь. По мнению Павленко, подрастающее поколение уже не интересуется тем, что было популярно 10 лет назад.

И если о Павленко Иво Бобул отзывается не лестно, то вот опальная певица Ани Лорак ему по душе.

"Я уважаю ее все-таки, несмотря на то, что она поехала туда, будем говорить. Хорошо, а что тут у нас? Есть работа? Да нет работы", - добавил артист.

Ранее УНИАН сообщал, что солистка Go_А Екатерина Павленко откровенно рассказала об ухаживаниях лесбиянок.

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Автор: Диана Могилевич