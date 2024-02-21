Путинист заявил, что критика Примадонны абсолютно заслужена.

Российский актер Борис Галкин резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая в начале полномасштабного вторжения выехала из страны-агрессора в Израиль.

В комментарии росСМИ он "наехал" на артистку, которая не захотела поддерживать преступный режим Кремля. Галкин считает, что после этого Примадонна потеряла статус и лицо.

Также он выдал, что критика Пугачевой вполне уместна, потому что она якобы предала родную страну.

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К слову, Пугачева не реагирует на хейт. Лишь несколько раз она выходила на связь с поклонниками и называла россиян "рабами" и "глупой толпой". Такие ее высказывания только провоцировали еще больше критики, в том числе и от Бориса Галкина.

"Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, теперь я могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна", - выдал путинист.

Напомним, в РФ сорвали концерт дочери Пугачевой из-за "финансирования ВСУ". Против российской певицы ополчились "активисты".

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