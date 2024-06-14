Артистка назвала причины такого решения.

Украинская певица Евгения Власова рассказала, почему не показывает свою 19-летнюю дочь Нину.

Исполнительница отметила, что не хочет делиться подробностями ее жизни. По словам Власовой, девушка получила немало внимания в детстве, из-за которого были проблемы. Поэтому сейчас она старается ее уберечь от лишних обсуждений.

"Я ничего не буду говорить о дочери. Мне даже не хочется говорить слово "дочь". Она много пережила процессов и проблем, связанных с этим. Мне хватило моих процессов, которые уже были, когда она была маленькой", - рассказала певица в программе "33 вопроса от ЛЮКС ФМ".

Евгения добавила, что сейчас дочь живет за границей, однако страну решила не называть. Но все же подчеркнула, что считает себя хорошей мамой и Нина может ее поблагодарить за такие важные вещи:

"Поблагодарит за то, что не забирала ее свободы. Хотя это очень высокомерно звучит, потому что я не имею права что-то забирать. Наверное, за то, что я просто созерцала, как она становится свободным, самодостаточным человеком, у которого свой ум и решения. И просто была рядом, чтобы подстраховать, если нужно. Но с детьми нужно не столько дружеские отношения, а больше доверительные иметь. Родители - это не друзья, но это люди, к которым можно обратиться в любой момент и они тебя поддержат на все 100%".

К слову, Евгения Власова родила дочь от своего экс-продюсера Дмитрия Костюка. Позже после многочисленных измен мужчины они расстались и прекратили общение.

Напомним, недавно певица Евгения Власова рассказала об ухаживаниях от политиков.

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