Певица ответила, были ли у нее романы с чиновниками.

Известная украинская певица Евгения Власова откровенно рассказала об ухаживаниях от политиков на пике ее популярности. Артистка поделилась, на что она соглашалась ради развития карьеры.

Власова была одной из самых популярных исполнительниц в 2000-х. Ее красотой и невероятным пением восхищались все. К ней было приковано внимание не только поклонников, но и известных политиков, которые делали ей интересные предложения, чтобы заслужить ее благосклонность.

Артистка призналась, что не выступала частным образом для чиновников. Однако говорит, что часто за такие корпоративы ей предлагали даже звание заслуженной артистки.

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"Никогда в жизни я не участвовала в подобных мероприятиях, но политики действительно мной интересовались, и очень серьезно. Как женщиной. Звонили и говорили, что дадут звание заслуженной артистки, если поеду выступить в Крым. Говорили, что даже петь не нужно. Когда меня приглашали такие люди, то я отказывалась, потому что знала, чем это попахивает, поэтому никогда не соглашалась", - заверила Евгения.

Правда, однажды чиновникам все же удалось затащить Власову на частную вечеринку. Она указала, что попала туда обманом и шокировала, что едва не попрощалась с жизнью во время выступления.

"Мой знакомый сказал, что какие-то богатые люди хотят, чтобы я выступила на свадьбе, которую праздновали на корабле. Я согласилась, но назвала очень большой гонорар. Мне его заплатили, поэтому поехала, хотя и не знала, к кому. Это, конечно же, была не свадьба, а мероприятие, где присутствовали только три человека, которые в то время возглавляли высокие политические должности. Я была шокирована, когда увидела их. Мне удалось выступить и уехать себе спокойно. Хотя были там и серьезные приключения, которые могли стоить мне жизни. После этого решила еще тщательнее выбирать, где выступать. Однако меня и дальше продолжали приглашать. Я тогда даже говорила неправду, что беременна, чтобы отказаться", - вспомнила Власова.

Напомним, ранее Евгения Власова ответила, общается ли с Константином Меладзе, который молчит о войне.

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