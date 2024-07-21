Женщина поделилась своими ощущениями.

Известный украинский психолог Наталья Холоденко высказалась о внезапной смерти языковеда и экс-депутата Ирины Фарион.

Она отметила, что никогда не была сторонницей радикальных мыслей покойной женщины. Более того, она была готова отстаивать собственную позицию перед ней. Но сейчас все изменилось.

"Идейный оппонент Ирины Фарион переживает глубокую потерю - это я. Сейчас у меня такое ощущение, будто я потеряла друга своего, хотя я с ней всегда была радикально несогласна, она меня возмущала. Я даже создала термин "фарионщина", как "советщина". То есть, я готова была просто с ней спорить до не могу", - рассказала психолог у себя в Instagram.

Однако добавила, что новость о смерти Ирины ее потрясла. Холоденко признается, что отношение к языковеду стало другим. Об этом она откровенно написала так:

"А сейчас я понимаю, что мы потеряли... Я чувствую, что мы потеряли великого человека".

К слову, Ирина Фарион занималась исследованием украинского языка. Она учила младшие поколения и критиковала украинцев, которые общались на русском. Однако 19 июля неизвестный во Львове выстрелил в Фарион и скрылся с места преступления. 60-летнюю женщину с огнестрельным ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу. Некоторое время она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме, после чего умерла. Сейчас правоохранители ищут виновного в преступлении.

Напомним, ранее телеведущий Григорий Решетник после убийства Фарион обратился к украинцам.

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