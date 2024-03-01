Татьяна Литвинова переживает за единственного ребенка.

Экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова имеет 24-летнего сына, который долгое время жил в Америке, однако во время полномасштабной войны в Украине решил вернуться домой.

В интервью Славе Демину она рассказала, что ее сын отлично владеет английским языком, он прокачанный, поэтому перед ним открыт весь мир.

Но он вернулся домой, чтобы больше времени провести с семьей, так как почти все его детство прошло за границей.

Татьяна, в свою очередь, очень переживает, что ее сына могут мобилизировать. Она говорит, что просто замирает, когда заходит об этом речь.

"Я, во-первых, мама, а потом украинка. Меня сейчас захейтят, но я не могу. Я родила этого ребенка, выносила, воспитывала всю жизнь, он у меня один. Это очень трудный вопрос. Разорваться на две части", - сказала Литвинова.

Она добавила, что ее сын помогает украинской армии, но не пиарится на этом.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова сообщила о разводе с мужем после 9 лет отношений.

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