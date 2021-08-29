Артист показал фото группы "Океан Эльзы".

Украинский артист, который недавно впервые стал отцом, Святослав Вакарчук обнародовал в Instagram фото с участниками группы "Океан Эльзы".

"2004, снова вместе", - лаконично подписал фото певец и отметил, что в таком составе группа выступит на фестивале "Захидфест".

Таким фото Вакарчук вызвал волну эмоций у фанатов и погрузил их в воспоминания.

"Это был состав моей молодости", "Ох, ностальгия... еще бы Юру к компании, и у меня будет дежавю ваших первых концертов во Дворце культуры на Петрушевича", "Ничего себе", "Браво", "Вы - крутые", - пишут пользователи соцсети.

Отметим, всего группа "Океан Эльзы" сменила восемь составов, но неизменным лидером остался Святослав Вакарчук. Ниже вы можете посмотреть, как менялись участники легендарной украинской рок-группы.

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Автор: Диана Могилевич