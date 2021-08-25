У украинского певца и бывшего народного депутата Украины Святослава Вакарчука действительно родился сын, как уже ранее сообщили СМИ. Представители звезды подтвердили радостную новость и раскрыли подробности.
О том, как Вакарчук назвал своего сына, корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе певца.
"Да, у Святослава родился сын - Иван Святославович Вакарчук. Мальчик назван в честь отца Святослава. Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь", - отметили в пресс-службе.
Читайте также"Это позор": украинцы высказались о "живом" выступлении Кузьмы СкрябинаВ то же время у Вакарчука отметили, что информация относительно 19 августа, как даты рождения ребенка, не соответствует действительности.
Как сообщал УНИАН, девушка Вакарчука работает в компании Radioactive, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.
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