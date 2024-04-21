Актриса не видится сейчас с Владимиром Зеленским.

Телеведущая и актриса Елена Кравец, которая является кумой Владимира Зеленского и много лет с ним дружит, призналась, какое последнее сообщение написала президенту.

Елена отметила, что лишний раз не беспокоит Владимира, ведь понимает его занятость. И хоть сейчас они не видятся, актриса может написать ему сообщение. Например, последнее было 6 февраля, когда первая леди праздновала свой день рождения.

"Я поздравляла жену Елену с Днем рождения. Написала просто, чтобы он передал", - вспомнила Кравец в программе "В ліжку".

Также она добавила, что президент редко ей отвечает, однако в тот раз прочитал поздравление и написал лаконичное смс.

"Он отвечает. Написал: "Дяк, все-все передам", - добавила Кравец.

К слову, ранее Елена Кравец рассказала об отношениях с Зеленскими во время войны. Женщина отмечала, что очень скучает по их семье и думает о них каждый день. Ей обидно, что из-за российской агрессии их жизнь и жизнь всех украинцев очень изменилась. Поэтому актриса мечтает лишь о том, чтобы скорее наступила победа и она смогла обнять Владимира и Елену, как это было в довоенные времена.

Напомним, недавно Елена Кравец рассказала о волнении за Зеленского во время войны.

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