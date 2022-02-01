Модель призналась, что муж ее раздражал чрезмерным вниманием.

Украинская модель и телеведущая Виктория Маремуха рассказала о первом знакомстве со своим мужем - французом-миллионером по имени Луи.

32-летняя финалистка проекта "Супермодель по-украински" рассказала, что будущий муж ее раздражал чрезмерным вниманием. В этом она призналась во время интервью каналу DOROTYE.

По словам Виктории, с мужем их познакомил общий друг Роман.

Читайте также"Любовь и блогеры": появился трейлер украинской комедии"Я приезжаю и он меня знакомит с Луи. Я как-то так, ну симпатичный парень, он с какой-то девушкой тогда был. Я еще смотрю на его девушку, думаю: "Господи, что он с ней делает?". И все. Проходит время, и меня опять Роман куда-то зовет. Я, ну окей, сейчас приеду. И тут Луи", - рассказывает модель.

Она вспоминает, что мужчина несколько раз пытался завести с ней разговор, из-за чего раздражал девушку.

"Я на него смотрю и говорю: "Ром, забери его, он меня так бесит!". Я даже не скрывала этого", – вспоминает модель.

Она рассказала, что мужчина позже признался - именно холодная реакция девушки заинтересовала его, ведь он не привык к отказам.

Напомним, о помолвке с Луи Виктория сообщила в декабре 2019 года. В августе 2020 года Виктория написала, что они развелись, и через год, в июне 2021 года Виктория сообщила, что они поженились.

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