Украинская телеведущая выходит замуж за француза (фото)

Вика и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке общего друга.

Ведущая "Утра с Украиной" и финалистка второго сезона "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха выходит замуж. Избранником девушки стал француз по имени Луи.

О помолвке Вика сообщила на своей странице в Instagram. "Я сказала: "да", - написала телеведущая, прикрепив к посту несколько романтических снимков, передает "Лайм".

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Вика и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке общего друга. На тот момент Маремуха переживала болезненный разрыв с парнем, поэтому к новым отношениям была еще не готова.

Однако Луи сдаваться не собирался. Через некоторое время они стали общаться в соцсетях и ходить на свидания.

"Он пригласил меня на свидание, на котором мы в первый раз поцеловались. И вдруг, в момент после поцелуя во мне что-то щелкнуло! Словно кто-то на ушко прошептал "Это твой мужчина, Вика!". Я долго про наши отношения никому не говорила, только своей лучше подруге. Я тогда сказала "Ты, наверное, решишь, что я дура, но мне кажется, это мой будущий муж!", - рассказывала Вика в одном из недавних интервью.