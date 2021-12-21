Исполнительница впервые заняла кресло звездного тренера на шоу "Голос страны".

Известная украинская певица Оля Полякова стала звездным тренером шоу "Голос страны" на 1+1. Она на своей странице в Instagram в "историях" похвасталась мегасоблазнительным образом со съемок проекта.

Читайте также"Знаете, сколько прыщей бывает": 16-летняя дочь Поляковой призналась в злоупотреблении фотошопомТак, в кадрах она предстала в черном боди со шлейфом и очень откровенным декольте. На снимках "королева ночи" продемонстрировала бесконечно длинные стройные ноги и сочные грудь.

Для съемок в "слепых прослушиваниях" Полякова сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в стильный высокий хвост. Отметим, что такой образ очень идет исполнительнице.

Кроме того, трудно не заметить, что артистка очень похудела. Накануне она призналась, что все-из-за переживаний и предновогодних съемок. "Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", – рассказывала Полякова.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна".

Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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Автор: Ольга Робейко