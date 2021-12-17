Певица похвасталась фигурой.

Украинская певица Оля Полякова похудела из-за плотного графика и похвасталась своей фигурой.

Суперблондинка опубликовала новое фото в своем Instagram.

"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", – подписала фото Полякова.

"У меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия", "Вот это я понимаю фигурка", Талия огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в нее вложено. Вы – мой мотиватор", "Вы в идеальной форме", "Оля! Как всегда на высоте!", "Короче, все как всегда, но ради такой талии можно и понервничать", – отреагировали подписчики.

Читайте такжеТина Кароль показала фигуру в латексном боди: фанаты не сдерживают нецензурные комплименты (фото)Ранее сообщалось, как Оля Полякова рассказала об унижениях со стороны мужчин: называли "дуплом" и "поющими трусами".

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Автор: Виолетта Орлова