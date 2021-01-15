Известная украинская певица Оля Полякова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, призналась, что набрала лишние пару килограммов.
Об этом Полякова написала на своей странице в Facebook.
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"Трошки сытненько тут, уже плюс 2, намечается ещё 2! Отправляйте меня бегать!" - посетовала артистка., опубликовав несколько снимков.
Отметим, что изменений в фигуре Оли Поляковой совершенно незаметно. С этим согласны и поклонники певицы: "Оля, ты как тарифы на коммуналку...просто космос!", "Фигура огонь", "С такой фигуркой не страшны килограммы! Статуэтка Вы, Оля!" - написали фолловеры.
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