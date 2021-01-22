Певица полетела на курорт вместе со своей семьей.

Украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах, куда она полетела вместе со своей семьей - супругом и двумя детьми.

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Певица опубликовала в Instagram фотографии в купальнике. На них она лежит на гамаке, который расположен над водой. При этом фанаты вспомнили Оле, как она говорила, что у нее нет денег сидеть на карантине. А вот, по их словам, на Мальдивы у нее деньги нашлись.

"Уважаемая Оля, вы весь карантин плакали и говорили, что все артисты сидят без денег. Что нет работы, вы выступали перед Администрацией президента. А теперь во время карантина вы отдыхаете на Мальдивах, где стоимость на одного человека от 100 000 грн. Скажите, почему вы не поделились с артистами, которые сидят без работы, о которых вы так переживали?", - написал один из поклонников.

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Автор: Диана Могилевич