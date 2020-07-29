Оля Полякова показала свои мышцы в бикини

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

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Звезда предстала в красно-голубом купальнике в горошек. Стоит отметить, что у певицы очень стройная фигура и стальной пресс. И это несмотря на то, что она родила уже двоих детей.

"Умница, красавица и просто звезда", "Это сколько надо в спортзал ходить, чтоб так выглядеть. Красотка", "С таким-то поваром у мужа, наверное, все время голод", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Оля Полякова жестко поскандалила с дочерью.

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