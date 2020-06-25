Оля Фреймут удивила поклонников мистическим фото
17:35, 25 июня 2020Звезды
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Телеведущая показала фото после тренировки.
Фреймут показала фото / фото УНИАН
Украинская телеведущая Оля Фреймут опубликовала в Instagram фотографию, на которой лежит на полу.
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На кадрах свет упал таким образом, что якобы засветился из руки Оли. Это придало мистичности фото. Фреймут очень лаконично подписала фото: "После тренировок".
Поклонникам понравилась такая задумка и они выразили свое восхищение телеведущей. А также поинтересовались каким видом спорта Оля занимается.
Оля удивила фанатов / фото instagram.com/freimutolia
Как сообщал УНИАН, ранее Фреймут рассказала о своем возрасте.
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