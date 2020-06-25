цей матеріал доступний українською

Оля Фреймут удивила поклонников мистическим фото

17:35, 25 июня 2020
Звезды
234 0
Фреймут показала фото / фото УНИАН

Читайте такжеОльга Фреймут похвасталась стройными ножками в мини-шортах

На кадрах свет упал таким образом, что якобы засветился из руки Оли. Это придало мистичности фото. Фреймут очень лаконично подписала фото: "После тренировок".

Поклонникам понравилась такая задумка и они выразили свое восхищение телеведущей. А также поинтересовались каким видом спорта Оля занимается.

Оля удивила фанатов / фото instagram.com/freimutolia

Как сообщал УНИАН, ранее Фреймут рассказала о своем возрасте.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter