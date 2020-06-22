"Юбка до пяток больше не придает загадочности": Оля Фреймут рассказала о своем возрасте

Телеведущая рассказала о преимуществах своего возраста.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram пост в котором рассказала, что в 38 лет женщина начинает уже собой восхищаться и знает, чего хочет.

"Юбка до пяток больше не добавляет загадочности, а скорее возраста. Люди делают комплименты твоей дочери, а потом уже и тебе из вежливости. На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч не поднимаются. Или сидят в воде, пока не потемнеет. Но, когда тебе 38 - ты наконец увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь. Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься", - написала Фреймут.

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Подписчики поддержали телеведущую и отметили, что Олины слова достаточно ироничны, но правдивы.

"Иронично, но с уважением! Очень тонко и изысканно. Оля, ваш неповторимый стиль вызвал мою восторженность к Вам и восхищение уже давно и с годами эти чувства не ослабевают", "Женщиной ты становишься не тогда, когда теряешь девственность, а тогда, когда начинаешь думать о косметике, целлюлите, мудаках и начинаешь обращать внимание на целостность своих колготок", "Когда мне 38 я катаюсь на самокатах вместе с детьми, ношу шорты и кайфую от своего возраста. Чего многим и желаю", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Фреймут вызвала недоумение сексуальным фото.

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