Оля Цибульская рассказала, что елку украшала с мамой и сыном.

Популярная украинская певица Оля Цибульская поделилась теплыми семейными моментами накануне новогодних праздников. Она опубликовала в своем Instagram сториз, где вместе с мамой и 10-летним сыном Нестором украшает елку.

На фото видно, как семья с улыбкой и радостью развешивает игрушки на пушистой зеленой красавице. Оля Цибульская отметила, что, несмотря на все трудности, которые переживает наша страна, важно создавать праздничную атмосферу для детей и дарить им ощущение чуда.

"Мы живем в такое время, что, мягко говоря, не до праздников. Но детство сына происходит только раз. Это возможность создать дополнительные теплые воспоминания с родителями, поговорить, провести время вместе", - рассказала певица.

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Также певица рассказала, что больше всего новогоднему дереву обрадовался ее сын. Он с радостью помогал вешать игрушки на елку.

Таким образом, певица решила создать новогоднее настроение своей семье. Пока что певица не раскрывает своих планов на новогоднюю ночь.

Напомним, Оля Цибульская отказалась от пластики груди.

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