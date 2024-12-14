Певица рассказала, что она переосмыслила отношение к себе.

Популярная украинская певица Оля Цибульская отпраздновала свое 39-летие. Эта дата стала для нее не только поводом для празднования, но и временем для переосмысления своей жизни и отношения к себе.

В день рождения Оля сделала неожиданное признание: она отказалась от пластической операции на груди, которую ранее планировала. Певица поделилась своими размышлениями по этому поводу в трогательном посте в Instagram.

Цибульская призналась, что с возрастом начала иначе воспринимать себя и свое тело. Она больше не стремится к идеалу и не хочет переделывать себя.

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"Уже не делаешь лишних движений ни в жизни, ни в постели. Выбрасываешь из головы юношескую забаву переделать себя. Чего хочется? Наконец наслаждаться человеком, которым я есть. Не критиковать, не лепить лучшую версию. Изучать, что нравится, чего хочется, и делать в кайф", - отметила Цибульская.

Певица уверяет, что этот жизненный год она хочет провести качественно, а не галопом. Потому что, по словам Цибульской, жизнь - для удовольствия.

"Уже не персик, но еще не курага. Полно мечтаний, полно целей, полно сил и желаний", - написала артистка.

Напомним, Оля Цибульская рассказала, планирует ли во второй раз стать мамой.

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