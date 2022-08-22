У себя в блоге она опубликовала видео, как близкие люди дарят ей цветы и желают всего наилучшего.

Звезда украинского театра и кино Ольга Сумская 22 августа отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 56 лет. В своем блоге Ольга показала, как ее поздравил супруг и коллеги.

"Спасибо Богу за этот день! Люблю вас, дорогие мои! Думаю о маме и папе… Так хочется обнять и поблагодарить их за жизнь… Делаю это мысленно… Мои самые дорогие в мире!", - написала Ольга.

Так, видно, что ее супруг Виталий Борисюк подали огромный букет белых роз. Сумская показала охапку сине-желтых шариков, на которых написано: "С днем рождения, любимая мамочка". Очевидно, их преподнесла дочь.

Также букетом цветов Ольгу поздравил тревел-телеведущий из Мариуполя Андрей Бедняков, актрисы Дарья Легейда-Сова и Инна Приходько.

В комментариях своих пожелания оставили Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Екатерина Бужинская и другие.

Напомним, Сумская высказалась о молчании старшей дочери из России.

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