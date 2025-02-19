Актриса также призналась, как выбор Антонины оставаться в стране-агрессоре влияет на ее карьеру.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о старшей дочери, которая живет в РФ.

Не секрет, что с начала полномасштабного вторжения Антонина Паперная вместе с мужем-россиянином Владимиром Яглычем и детьми остались в стране-агрессоре. Она не говорит о войне в Украине и из-за этого ее звездной матери прилетает хейт от украинцев.

На днях же Сумская призналась, что постоянно чувствует давление общества на себе из-за выбора дочери. Более того, по словам актрисы, ее стали меньше звать на кастинги в фильмы.

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"Недавно я общалась с коллегой, очень известный наш актер... Я думаю, что почему-то не так часто сегодня приглашают меня в кино, как раньше. Мне этот актер говорит: "Я услышал от одного из кастинг-директоров такую фразу, что пока Ольга Сумская не объяснит свое отношение к этой ситуации с дочкой, пока она не выскажется по этому поводу, ее никто не будет приглашать на кастинг". Просто заставляют. Как я, как мать, должна относиться к этому позору, к этим людям, которые что-то мне предлагают?" - сказала актриса в интервью "Вкусно и Душевно с Размиком".

Ольга также добавила, что Антонина уже более 13 лет живет в РФ и у нее там своя жизнь. Женщина общается с мамой, однако не имеет права выбора. Об этом Сумская сказала так:

"Не знаешь, какие комментарии она получает. Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Это очень-очень страшная тема для меня, как для матери - осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Я ее поддерживаю, как никто другой. Я имею на это полное право. Она мой первенец, моя дочь".

Ольга подчеркнула, что не собирается оправдываться из-за критики общества и понимает всю трагедию, которую принесла война.

"Я же не оправдываюсь, Боже упаси. Я несу этот крест. Я не имею права оправдываться, потому что те скорбящие судьбы человеческие, самые трагические в мире сегодня... Потому что это ужас продолжается, и мы не знаем, что будет дальше, и когда и как это закончится", - подчеркнула актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, что помирилась с сестрой после многолетних ссор.

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