Девушка впечатлила сеть схожестью с отцом.

Украинская актриса Ольга Сумская поздравила свою младшую дочь Анну с окончанием Киевского национального университета театра и кино имени Карпенко-Карого.

Известно, что Анне сейчас 21 год, и она планирует пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с творчеством. Стоит отметить, что девушка закончила университет с отличием, чем очень гордится ее звездная мама.

"Доця, Анечка наша родненькая, поздравляем тебя, солнышко, с окончанием нашей альма-матер и получением диплома с отличием", - подписала фото Сумская.

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Она добавила, что вскоре ее дочь сыграет вместе с ней и другими известными актерами в спектакле "За двумя зайцами", который пройдет во многих городах - Чернигове, Харькове, Полтаве, Боярке, Киеве, Запорожье и других.

Пользователи сети расхвалили Аню и отметили, что она очень похожа на своего отца Виталия Борисюка.

Стоит отметить, что Анна Борисюк все время находилась вместе с родителями в Украине. А вот старшая дочь Сумской - Антонина Паперная - выбрала жизнь в России вместе с мужем Владимиром Яглычем.

Сумская неоднократно сталкивалась с хейтом из-за дочери. Она говорит, что это больная для нее тема.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа.

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