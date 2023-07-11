Актриса тяжело переживает войну в Украине.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками "честным" фото, на котором предстала без капли макияжа. Снимок был сделан утром, поэтому знаменитость выглядела сонной.

Скорее всего, Ольга Вячеславовна еще и плакала из-за новостей о событиях в Украине, так как заметны мокрые глаза.

К слову, волосы актриса решила не укладывать - она распустила белые локоны. Также она надела белую свободную футболку.

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"Новый день… Остаются надежда и вера, что все будет хорошо! Вчера снова были в Харькове… Все эти эмоции в моей душе…Держимся", - подписала снимок актриса.

Что пишут пользователи сети

"Глядя на вас, понимаешь, что красивая женщина может быть успешной и счастливой. Дай вам Бог пережить весь этот ужас, дождаться победы и еще долго исцелять души зрителей"

"Наша красотка! Любим и уважаем! Мы выстоим! Слава Украине! Героям слава"

"Вы моя красивая девочка! Все будет Украина"

"Наша милая красотка. Сильная украинская женщина"

"Немного уставшая, но такая красивая"

Напомним, ранее Ольга Сумская обратилась к дочери, живущей в РФ.

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