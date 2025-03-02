Известная украинская актриса Ольга Сумская публично обратилась к своей младшей дочери Анне.
Сегодня, 2 марта, девушка празднует свой день рождения. Анне исполнилось 23 года. По случаю праздника звездная мама поздравила именинницу в Instagram.
"Поздравляем, доченька, родная наша девочка! Наша Анечка, наше солнышко! Будь сильной! Это так важно сегодня! Любим", - написала Ольга Вячеславовна и показала видео, на котором именинница в украинском образе сидит в гримерке.
Реакция сети
Подписчики актрисы тоже присоединились к поздравлениям и засыпали комплиментами Анну:
- "Такая красавица, на Вас очень похожа"
- "Поздравляю невероятно красивую украиночку! Пусть ей везет в жизни!"
- "Какая красивая! Поздравляю, наилучшие пожелания"
- "Какая красавица выросла".
К слову, Ольга состоит в браке с актером Виталием Борисюком. В 2002 году у супругов родилась общая дочь Анна. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина от первого брака с Евгением Паперным.
Напомним, ранее Ольга Сумская заговорила о старшей дочери, которая живет в РФ.