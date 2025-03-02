Актриса трогательно обратилась к имениннице.

Известная украинская актриса Ольга Сумская публично обратилась к своей младшей дочери Анне.

Сегодня, 2 марта, девушка празднует свой день рождения. Анне исполнилось 23 года. По случаю праздника звездная мама поздравила именинницу в Instagram.

"Поздравляем, доченька, родная наша девочка! Наша Анечка, наше солнышко! Будь сильной! Это так важно сегодня! Любим", - написала Ольга Вячеславовна и показала видео, на котором именинница в украинском образе сидит в гримерке.

Реакция сети

Подписчики актрисы тоже присоединились к поздравлениям и засыпали комплиментами Анну:

"Такая красавица, на Вас очень похожа"

"Поздравляю невероятно красивую украиночку! Пусть ей везет в жизни!"

"Какая красивая! Поздравляю, наилучшие пожелания"

"Какая красавица выросла".

К слову, Ольга состоит в браке с актером Виталием Борисюком. В 2002 году у супругов родилась общая дочь Анна. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина от первого брака с Евгением Паперным.

Напомним, ранее Ольга Сумская заговорила о старшей дочери, которая живет в РФ.

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