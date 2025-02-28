Актриса почтила память близкого человека.

Известная украинская актриса Ольга Сумская трогательно обратилась к покойной матери Анне Ивановне.

Вчера, 27 февраля, было ровно три года, как мать звезды умерла. Сумская почтила память родного человека в своем Instagram и показала архивные семейные фото с ней.

"Мамочка... 27 февраля 2022 года ты улетела от нас, родная...Три года без твоего тепла. Неописуемая боль заполоняет сердце. Но моя любовь к тебе, кровиночка, навсегда в моей душе. Услышать хотя бы словечко, обнять и не отпускать", - написала Ольга Вячеславовна.

Видео дня

К слову, Анна Ивановна Сумская была актрисой Национального украинского драматического театра. Она умерла 27 февраля 2022 года. Женщине было 88 лет. По словам Ольги, похоронили маму в Киеве во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев обратился к своей покойной матери и показал, как она выглядела в молодости.

Вас также могут заинтересовать новости: