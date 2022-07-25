Музыкант защищает Родину на фронте.

Лидер украинской музыкальной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк защищает Украину на фронте. Он нередко показывает в своем Instagram-блоге фронтовые фото.

Например, на одном из последних снимков, опубликованном в stories, он позирует прямо в окопе.

Ранее музыкант получил осколочное ранение, из-за чего вынужден был находиться в госпитале. Однако все обошлось и угрозы жизни Андрей не было.

Обломок российской мины Хлывнюк сохранил. Говорит - планирует сделать из него кулон и продать на аукционе.

Напомним, ранее исполнитель песни "Вахтерам" уже показывал фото с фронта и обращался к оккупантам.

Также УНИАН писал, что поддержавшая Украину российская актриса Лазарева прокомментировала занесение в список "иноагентов". Такое "звание" в России дают всем, кто не согласен с агрессивной политикой Кремля.

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