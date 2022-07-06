Речь идёт о герое украинского сериала "Останній москаль" Игоре Скрипко.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, кто из российских коллег связывался с ним после 24 февраля, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину и начала бомбить мирные города. Информацией он поделился в интервью с Алиной Доротюк.

Так, с Горбуновым связался только один россиянин - им оказался коллега по телесериалу "Останній москаль" Игорь Скрипко. В картине он сыграл Валерия Петрука.

"Это, например, наш Игорь, игравший в "Останньому москалі". Он переживал, писал: "Как вы, что там?". У меня не было ни моральных, ни физических сил взять телефон и что-то ему ответить", - сказал Горбунов.

Юрий подчеркнул, что, по его мнению, невиновных россиян сейчас нет. Даже те, кто все бросил и покинул свою страну, все равно десятилетиями будут нести ответственность за убийства мирных людей.

"Из РФ уехало почти 7 млн человек. Они не хотят иметь ничего общего с режимом. А возможно, это люди, которые должны были выйти на площади? Они решили просто уехать", - возмутился продюсер.

Напомним, Горбунов рассказал, где во время войны находятся Осадчая и дети.

Вас также могут заинтересовать новости: